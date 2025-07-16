Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по работающему в поле комбайну в селе Новостроевка-Первая Белгородской области, в результате атаки пострадал водитель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал работающий в поле комбайн. Ранен водитель", - написал он.

По информации главы региона, пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу.

"В результате детонации сельхозтехника загорелась - возгорание ликвидировано", - добавил Гладков.