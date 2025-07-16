В ведомстве сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Оперативно-разыскные мероприятия в отношении двух подозреваемых в нападении на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева продолжаются, сообщили в МВД по Дагестану.

Ранее министр спорта Дагестана Сажид Сажидов сообщил ТАСС о задержании двоих нападавших на Хизриева.

"Данная информация не соответствует действительности. <…> Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

В МВД по Дагестану сообщали, что в ночь на 16 июля в Махачкале двое неизвестных выстрелили в Хизриева из травматических пистолетов и скрылись с места происшествия. Стрелявшие были в масках. Их личности установлены. Возбуждено уголовное дело.