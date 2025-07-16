На Урале арестовали сына главы азербайджанской диаспоры

Мутвалы Шыхлински обвиняется в насилии над представителем власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински по делу о насилии над представителем власти, передает корреспондент ТАСС.

"[Применить меру пресечения] в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал судья.

Арестованный свою вину не признал.

"Решение о заключении его под стражу обжалуем в ближайшее время, мы считаем это решение незаконным и необоснованным", - сообщил адвокат Мутвалы Шыхлински Павел Коробов.

Сам Мутвалы Шыхлински отметил, что не признает в полной мере вину в насилии над представителем власти. Он также заявил, что ненамеренно нанес вред представителю власти, что не заметил его и глубоко сожалеет о случившемся. Как сообщали местные СМИ, молодой человек при попытке уйти от силовиков во время задержания отца нанес одному из сотрудников Росгвардии травмы.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге пресекли деятельность этнической группировки, причастной, по версии следствия, к ряду убийств в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд в Екатеринбурге заключил под стражу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых, во вторник стало известно об аресте Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева. Ранее в СК РФ сообщали, что в рамках расследования дела были задержаны шесть человек. По предварительным данным, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.