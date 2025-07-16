Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бессоновка Белгородского района на территорию предприятия с беспилотника сброшены два взрывных устройства

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Мужчина получил слепые осколочные ранения шеи, спины и ноги в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Разумное Белгородского района. Всего ВСУ атаковали пять муниципалитетов региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Разумное Белгородского района в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями шеи, спины и ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждено коммерческое помещение. Также от взрыва произошло возгорание камыша - пожарные расчеты ликвидировали огонь", - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района на территорию предприятия с беспилотника сброшены два взрывных устройства - повреждены кровля и окна гаража.

По информации главы региона, в селе Гора-Подол Грайворонского округа от детонации FPV-дрона в одном частном доме повреждены кровля и забор, во втором - ограждение, а в селе Дунайка дрон сдетонировал во дворе домовладения - пробита крыша летней кухни.

"В городе Шебекино вследствие детонации дрона в частном доме выбиты окна, посечены фасад, забор, надворная постройка и автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа легковой автомобиль атакован FPV-дроном - транспортное средство повреждено. Кроме того, в трех частных домах посечены окна, фасады и надворная постройка", - сообщил губернатор.

Также он рассказал, что в селе Долгое Валуйского округа дрон атаковал частный дом и повредил кровлю частного дома. Село Борисовка Волоконовского района также подверглось атаке FPV-дрона - повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны РФ, проинформировал Гладков.