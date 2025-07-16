СК начал проверку

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку по факту обнаружения на Волгоградском проспекте в Москве тела мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения шеи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"По данному факту Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что следователи и криминалисты столичного главка СК работают на месте обнаружения тела вблизи жилого дома, расположенного на Волгоградском проспекте, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.