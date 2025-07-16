Максим Скоркин в 2015-2016 годах перечислил со счетов подконтрольных ему фирм 6 млн рублей в качестве оплаты за строительные материалы и работы при строительстве гостинично-банного комплекса в Семилукском районе

ВОРОНЕЖ, 16 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа вынес приговор организатору незаконной банковской деятельности Максиму Скоркину и его сообщникам. Глава преступного сообщества проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

"Центральный районный суд города Воронежа вынес приговор организатору преступного сообщества 50-летнему Максиму Скоркину и 25 его соучастникам. <…> С учетом позиции представителя прокуратуры суд назначил Скоркину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Скоркина признали виновным по трем статьям УК РФ - ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совместного совершения тяжкого преступления и руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Следствием и судом установлено, что в январе 2010 года Скоркин создал и возглавил преступное сообщество, которое осуществляло банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Структурные подразделения криминального сообщества располагались в Воронежской и Ростовской областях и объединяли не менее 57 фиктивных юридических лиц. Сообщники Скоркина либо подысканные ими подставные лица имитировали предпринимательскую деятельность и под видом оплаты товара или проведения работ в период с 2010 по 2017 год сумели незаконно обналичить более 12 млрд рублей. Преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн рублей.

С целью легализации доходов, полученных преступным путем от незаконных банковских операций, Скоркин в 2015-2016 годах перечислил со счетов подконтрольных ему фирм 6 млн рублей в качестве оплаты за строительные материалы и работы при строительстве гостинично-банного комплекса в Семилукском районе Воронежской области, оформив на него впоследствии право собственности.

Соучастников Скоркина получили сроки от 2 лет 6 месяцев до 14 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафами на суммы от 500 до 800 тыс. рублей. Суд также конфисковал принадлежащее осужденным движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на счетах в банках.