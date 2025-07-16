Два человека "получили множественные проникающие огнестрельные ранения, от которых погибли на месте", указал депутат

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мобилизованный украинец открыл стрельбу по командному составу учебного центра в Черниговской области Украины. В результате погибли два человека, сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"16 июля вблизи поселка Гончаровское Черниговского района Черниговской области во время проведения учебных стрельб на общевойсковом полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант воинской части А3321 солдат Кошель Б. Е., по неустановленной на данный момент причине, взял автомат АКМ-74, привел его в боевое положение и произвел выстрелы в сторону трех сержантов", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

В результате двое военнослужащих "получили множественные проникающие огнестрельные ранения, от которых погибли на месте". Третий сержант ранений не получил. Проводится расследование инцидента.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Также имеют место случаи расправы мобилизованных с другими военными.