Около 17:00 мск в Вытегорском округе на 379-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло дорожно-транспортное происшествие, уточнили в пресс-службе УМВД по региону

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Четверо взрослых и ребенок пострадали в аварии в Вытегорском районе Вологодской области, машина съехала в кювет и опрокинулась. Все пострадавшие - жители Москвы, они доставлены в медучреждение, сообщила пресс-служба УМВД по области.

"16 июля около 17:00 мск в Вытегорском округе на 379-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1979 года рождения, управляя автомашиной "Акура", допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства и четверо его пассажиров", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - мужчина 1948 года рождения, две женщины 1951 и 1980 годов рождения, а также мальчик 2009 года рождения.