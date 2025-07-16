При атаке беспилотников ВСУ на Белгород погиб человек

Еще шестеро ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб от ранений, полученных в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород. По предварительным данным, еще шесть человек травмированы, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород под атакой вражеских беспилотников. <...> Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. <...> По предварительной информации, ранены пять человек", - написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что двух женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения, оказывается вся необходимая помощь. В результате атаки повреждено шесть домовладений, на местах работают оперативные службы, информация о последствия уточняется, сообщил глава Белгородской области.

Позже губернатор региона заявил об увеличении числа пострадавших. При атаке ранены шесть человек. У всех раненых состояние средней степени тяжести.

"Количество раненых увеличилось до шести человек. Все пострадавшие доставлены в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что находится на месте ЧП. Скорая, спасатели, коммунальщики делают все возможное, чтобы помочь людям. Бойцы теробороны будут охранять поврежденные дома в ночное время суток, добавил глава города.

В новость внесены изменения (23:28 мск) - добавлена информация об увеличении числа пострадавших.