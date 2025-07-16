Над Брянской и Орловской областями за полчаса уничтожили восемь БПЛА

Семь из них российские средства ПВО сбили над Брянской областью, еще один - над Орловской

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 23:00 до 23:30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"16 июля 2025 года в период с 23:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, семь БПЛА были сбиты в воздушном пространстве Брянской области, а еще один - над территорией Орловской области.