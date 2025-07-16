По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Несколько беспилотных летательных аппаратов обнаружены и уничтожены силами ПВО в небе над Воронежем. Предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - написал он.

Гусев добавил, что на территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.