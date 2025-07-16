17 июля, 00:24
Военная операция на Украине

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадал человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Антон Вергун/ ТАСС
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Антон Вергун/ ТАСС
Мужчина получил ожоги рук и ног, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Ожоги рук и ног получил мужчина в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в Прицепиловке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате детонации беспилотника произошло возгорание домовладения, сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня. 

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