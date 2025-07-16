Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать Смоленскую область. Пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Силы ПВО Министерства обороны России сбили еще один беспилотник. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект", - написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавший получает необходимую медицинскую помощь, на месте работают оперативные службы. Анохин призвал жителей сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности.