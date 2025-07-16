Они врезались на фургоне в забор бизнес-центра

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Три женщины были задержаны в Эдинбурге в рамках закона о борьбе с терроризмом после того, как они врезались на автомобиле в забор у входа на территорию завода оборонной компании Leonardo UK, которая поставляет лазерные системы наведения, используемые Израилем. Об этом говорится в заявлении полиции Шотландии.

"Три женщины в возрасте 31 года, 34 лет и 42 лет были задержаны в рамках акта о борьбе с терроризмом от 2000 года после того, как фургон врезался во внешний забор бизнес-объекта в Эдинбурге", - сказано в нем. Подчеркивается, что "расследованием занимается контртеррористическое подразделение полиции Шотландии".

"Мы рассматриваем этот инцидент как целенаправленный. Мы не считаем, что есть какая-то угроза для населения", - добавили в правоохранительных органах. Отмечается, что происшествие произошло 15 июля.

По данным газеты The Daily Telegraph, за этой акцией протеста стоит пропалестинское движение Shut Down Leonardo, которое таким образом выразило свое возмущение тем, что лазерные системы наведения производства итальянского военно-промышленного концерна Leonardo используются на израильских истребителях. Представитель компании в свою очередь заявил, что британское подразделение фирмы "подчиняется экспортному контролю правительства Великобритании и не поставляет оборудование напрямую Израилю".

Издание добавило, что на предприятии в Эдинбурге работают около 1,8 тыс. человек. Сам объект "специализируется на поставках многоцелевых радиолокационных станций наблюдения и систем противодействия".