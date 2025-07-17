Среди фигурантов дела есть трое несовершеннолетних

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Срок расследования уголовного дела о попытке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак продлен до 14 октября 2025 года. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Срок следствия по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), продлен до 14 октября 2025 года", - отмечается в документе.

Среди фигурантов этого дела трое несовершеннолетних, один из них на момент задержания правоохранителями учился в 8-м классе школы. Им вменяется подготовка покушения на Симоньян и Собчак по заданию СБУ. Подросткам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Кроме подготовки к покушению, фигурантам вменяется в вину избиение людей азиатской внешности. Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.