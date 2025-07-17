Стоимость изъятого составила 9,5 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские Бурятии изъяли из незаконного оборота у двух жителей Иркутской области партию байкальской рыбы на 9,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

"Из незаконного оборота было изъято 2 596 хвостов байкальского омуля, 29 хариусов и 4 сига - более 717 кг. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 9,5 млн рублей. По факту приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 175 УК РФ", - сообщили в пресс-службе.

Рыбу изъяли у жителей соседнего Приангарья - 53-летней женщины и ее 45-летнего мужа. Они планировали сбыть рыбу на территории Иркутской области.

Машину остановили в Кабанском районе Бурятии, рыба была в багажнике автомобиля "Тойота Харриер". "Соответствующих документов на перевозимый груз у супругов не оказалось. Граждане пояснили полицейским, что приехали в Кабанский район на отдых и приобрели партию биоресурсов у неизвестного лица", - отметили в полиции.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см. С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделали для зимней рыбалки удочкой для коренных малочисленных народов Севера и рыбоводных заводов, занимающихся искусственным воспроизводством. С 2023 года в Бурятии разрешен любительский лов омуля на определенных участках Байкала и в определенное время.