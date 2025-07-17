В Чите ввели режим ЧС регионального характера после паводка

Уровень воды в реке Читинке достиг 407 см, в то время как критическое значение выхода воды на пойму составляет 190 см

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Чите, сообщает пресс-служба правительства региона. Это позволяет пострадавшим от прошедшего в городе паводка обратиться за компенсацией ущерба.

"Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чите. Внесены изменения в постановление губернатора Забайкальского края от 4 июля. <…> В соответствии с изменениями режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен с 15 июля в границах городского округа Читы, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в подтопленных дачных массивах уже работают 10 оценочных комиссий. В ходе осмотра принимаются заявления от граждан, оформляются заключения об ущербе, нанесенном паводком. 17 июля с 09:00 до 17:00 (с 03:00 до 11:00 мск) в Центральном районе Читы комиссия также обследует дома и участки, пострадавшие от паводков.

В ходе прошедшего паводка уровень воды в реке Читинке достиг 407 см, превысив на 2 см уровень, который фиксировался во время наводнения 2018 года. В Чите и Читинском округе подтопило 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Критическое значение выхода воды на пойму составляет 190 см.