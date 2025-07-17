Злоумышленники организовали рассылку в мессенджерах поддельных документов

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Выявлена новая схема телефонного мошенничества на территории Новосибирска. Злоумышленники организовали рассылку в мессенджерах документов от якобы одного из подразделений ФСБ по 20 организациям, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

"Неустановленные лица связывались с руководством организаций, требуя телефоны сотрудников, в отношении которых проводится мнимая проверка на возможное содействие иностранным спецслужбам, затем под угрозой утечки их персональных данных предлагали перевести средства на "безопасные счета", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области выявлены факты рассылки свыше 220 поддельных документов от имени органов безопасности еще в 43 регионах России. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов, государственных или коммерческих структур никогда не звонят гражданам с просьбами воспользоваться их средствами или перевести деньги на "безопасные счета", не рассылают служебную документацию в мессенджерах.