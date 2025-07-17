У него арестовали две квартиры в Санкт-Петербурге, автомобиль, дачу в Омске и деньги в сумме 6 млн рублей

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Директора Марьяновского дома-интерната в Омской области Валерия Башурова, который дал показания против экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова, обвинили в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Башуров обвиняется в получении взяток и двух эпизодах злоупотребления служебным положением. У него арестованы две квартиры в Санкт-Петербурге, автомобиль, дача в Омске и найденные в съемной квартире в ящике 6 млн рублей на общую сумму почти 33 млн рублей", - рассказала Болдинова.

По ее словам, Башуров получил взятку в размере 3,63 млн рублей от индивидуального предпринимателя за заключение с ним 112 договоров на выполнение работ на сумму 97,5 млн рублей. Также директор дважды использовал свои должностные полномочия, чтобы официально трудоустроить в доме-интернате мужчину, который работал у него на даче, и мужа своей любовницы.

Болдинова отметила, что Башуров также проходит по делу о получении и даче взятки руководителя департамента финансово-экономического обеспечения омского Минтруда Надежды Крапивы. Ранее директор дома-интерната дал показания, на основании которых был арестован бывший заместитель председателя правительства Омской области, экс-министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Его обвинили в получении взятки на общую сумму 647 тыс. рублей.

Зампред был задержан в Омске 6 июня 2024 года и этапирован в Москву. По решению суда он был заключен под стражу. По ходатайству следствия на его имущество и денежные средства на общую сумму 26,6 млн рублей наложен арест. Свою вину Куприянов не признал. Дело направлено в суд для рассмотрения.