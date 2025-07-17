Очаг залегал на глубине 35 км

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Еще одно землетрясение зафиксировано неподалеку от побережья Аляски, его магнитуда составила 5,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 94 км к югу-востоку от населенного пункта Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее у берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявляло угрозу образования цунами.