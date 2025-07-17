Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
В Воронеже в результате попадания фрагментов БПЛА в многоэтажный дом пострадали трое несовершеннолетних. В Белгородской области из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. В Калужской области БПЛА при падении попал в двухэтажный дом, пострадала 14-летняя девочка.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 43 БПЛА сбили над Брянской областью, 38 - над Курской областью, 10 - над Орловской областью, по 6 - над Смоленской и Воронежской областями, 5 - над Белгородской областью, по 3 - над Московским регионом, Калужской областью и Республикой Крым, по 2 - над Ленинградской и Липецкой областями, а также 1 - над Тульской областью.
Последствия
- В результате попадания фрагментов БПЛА в многоэтажный дом в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
- По его словам, юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы, а девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте.
- Гусев также сообщил, что повреждены как минимум четыре квартиры.
- Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.
- Мирная жительница Белгородской области погибла из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- В Калужской области БПЛА при падении попал в двухэтажный дом, пострадала 14-летняя девочка, сообщил глава региона Владислав Шапша.
- По словам губернатора, медики оказали ей необходимую помощь.
- Жителей дома временно эвакуировали, на месте работает оперативная группа.