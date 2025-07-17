17 июля, 09:07
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Военная операция на Украине

Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

В Воронеже в результате попадания фрагментов БПЛА в многоэтажный дом пострадали трое несовершеннолетних. В Белгородской области из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. В Калужской области БПЛА при падении попал в двухэтажный дом, пострадала 14-летняя девочка.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 43 БПЛА сбили над Брянской областью, 38 - над Курской областью, 10 - над Орловской областью, по 6 - над Смоленской и Воронежской областями, 5 - над Белгородской областью, по 3 - над Московским регионом, Калужской областью и Республикой Крым, по 2 - над Ленинградской и Липецкой областями, а также 1 - над Тульской областью.

Последствия

  • В результате попадания фрагментов БПЛА в многоэтажный дом в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
  • По его словам, юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы, а девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте.
  • Гусев также сообщил, что повреждены как минимум четыре квартиры.
  • Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.
  • Мирная жительница Белгородской области погибла из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
  • В Калужской области БПЛА при падении попал в двухэтажный дом, пострадала 14-летняя девочка, сообщил глава региона Владислав Шапша.
  • По словам губернатора, медики оказали ей необходимую помощь.
  • Жителей дома временно эвакуировали, на месте работает оперативная группа.
 
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