В Воронеже задержали собиравшего для Украины данные об объектах ПВО

Россиянин также извлек самодельное взрывное устройство для диверсии на объекте энергетической инфраструктуры региона, сообщили в ЦОС ФСБ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже 41-летнего россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе ПВО и готовившего диверсию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины)", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, он передавал сведения о средствах противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, расположенных на территории Воронежской области.

"Выполняя задание куратора, житель Воронежской области извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона. В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано", - отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемый инициативно через WhatsApp установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины, дав согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности. "Задержанный дает признательные показания и сотрудничает со следствием", - подчеркнули в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств). Он заключен под стражу.

В ФСБ напомнили о непрекращающейся активности спецслужб Украины по поиску через интернет, соцсети и мессенджеры Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Как показывает практика реализации российскими спецслужбами и правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут привлечены к заслуженной и суровой ответственности, подчеркнули в ФСБ.