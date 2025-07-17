СК завершил расследование дела директора Нарвского музея в Эстонии

Марию Сморжевских-Смирновой обвинили в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении директора Нарвского музея в Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой, обвиняемой в реабилитации нацизма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председателю СК России доложено о завершении расследования уголовного дела в отношении директора Нарвского музея Эстонской Республики Марии Сморжевских-Смирновой. Следствием установлено, что в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне она организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Сморжевских-Смирновой предъявлено обвинение в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ, она объявлена в международный розыск, ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.