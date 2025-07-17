В пресс-службе СК РФ сообщили, что мужчина передавал ВСУ координаты мест дислокаций российских военных

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник украинской полиции задержан в Херсонской области, мужчина передавал ВСУ координаты мест дислокаций российских военных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В Херсонской области установлен и задержан бывший сотрудник украинской полиции Евгений Великосельский. По данным следствия, в 2022 году в интересах спецслужб Украины он передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым в последующем наносились ракетно-бомбовые удары военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, используя переданные Великосельским сведения, 2 сентября 2022 года украинские военнослужащие произвели ракетный обстрел гражданских объектов в Херсоне, в результате которого 2 человека погибли, 28 человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в Запорожской области установлены личности трех фигурантов, которые с мая по август 2022 года собирали сведения о расположении военнослужащих РФ на территории Мелитопольского района. По данным следствия, Оксана Птахина и два ее родственника, один из которых погиб, а другой находится на территории Украины, передавали информацию и фотографии представителям украинских спецслужб. 27 марта 2023 года объект, указанный Птахиной, подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего были ранены военнослужащий и мирный житель. Женщина задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.