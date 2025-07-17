СК предъявил обвинение командирам ВСУ, причастным к обстрелам ЛНР и ДНР

В пресс-службе СК РФ сообщили, что из-за их преступных действий пострадали и погибли более 600 человек

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение двум командирам ВСУ, которые причастны к обстрелам ЛНР и ДНР, в результате чего были ранены и погибли более 600 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"С учетом совокупности доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017 года, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019 года", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что они осуществляли общее руководство подчиненными вооруженными воинскими формированиями, в том числе националистическими объединениями, которые по их указаниям вели разведывательно-подрывную деятельность, а также осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. В результате их преступных действий ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, а также разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.