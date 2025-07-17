В Армении задержали разыскиваемую в России за мошенничество с 1997 года

Жительницу Армавирской области задержали в аэропорту "Звартноц"

ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Армянские полицейские задержали 53-летнюю жительницу Армавирской области, которая с 1997 года разыскивалась российскими правоохранителями за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба полиции МВД Армении.

В ведомстве отметили, что разыскиваемая была задержана в ереванском аэропорту "Звартноц" 14 июля в 04:00 (03:00 мск) по прибытии рейса.

"Она разыскивалась правоохранительными органами России по обвинению в мошенничестве с 30 октября 1997 года. Мера пресечения - заключение под стражу. О ее обнаружении уведомлены инициатор розыска и прокуратура", - сообщили в полиции Армении.