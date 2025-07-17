По словам представителя военной прокуратуры, сумма составила 500 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов частично возместил ущерб Министерству обороны РФ и самому парку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда, где рассматривается дело.

"Прошу суд приобщить к материалам дела справку о том, что Ахмедов частично погасил ущерб Минобороны и "Патриоту" на сумму 500 тыс. рублей", - сказал представитель военной прокуратуры. Судья это ходатайство удовлетворил.

Минобороны и парк "Патриот" признаны потерпевшими по делу. Обвиняемыми по делу проходят Ахмедов, замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, бывший замминистра обороны РФ Павел Попов.

По версии обвинения, в 2022-2024 годах в документы внесли ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

На имущество Ахмедова, Шестерова и Попова был наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, чтобы обеспечить взыскание штрафа, гражданский иск и другие имущественные требования. Ахмедов и Шестеров полностью признали свою вину и заключили сделки со следствием. Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается.