В Красноярском крае группа лиц незаконно обналичила маткапитал

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они похитили у держателей государственных сертификатов более 354 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Семь жителей Красноярского края незаконно обналичили свыше 354 млн рублей из средств материнского капитала. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Свыше 354 млн рублей из средств материнского (семейного) капитала были незаконно обналичены в Красноярском крае участниками организованной группы. Таковы выводы моих коллег из Главного следственного управления регионального главка МВД России. Они окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов", - написала Волк.

По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами маткапитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа. "На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы. После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы", - пояснила официальный представитель МВД России.

Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками. "Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследовалось уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2, 174 и 174.1 УК РФ. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы - земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили", - отметила Волк.