Приговор журналистке Курбангалеевой по делу о терроризме огласят 18 июля

Фариду Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о ВС РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 18 июля огласит заочный приговор в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов), обвиняемых в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в суде.

"Завтра запланированы прения сторон, на которых гособвинение запросит наказание для подсудимых, а после них суд огласит приговор", - сказал собеседник агентства.

Курбангалеева и Барановский не признают вину, сообщила ТАСС защита подсудимых.

Защита подсудимых отказалась высказываться после оглашения прокурором обвинительного заключения в минувшую среду по сути вмененных преступлений фигурантам дела.

Курбангалеева и Барановский заочно обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета группой лиц). Журналистка Курбангалеева также обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Процесс будет проходить в заочной форме, в открытом для СМИ и публики режиме.

Курбангалеева с соучастником в мае 2024 года, находясь за пределами России, разместила в интернете на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. В январе 2023 года, находясь за границей, она также разместила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО. В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске.