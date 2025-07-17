Зверь вел себя очень агрессивно, его пришлось нейтрализовать, рассказали в МВД республики

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии обезвредили волка, которого ранее заметили на улицах агрогородка Сеница в Минской области. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД Наталья Сахарчук.

По ее словам, которые приводит агентство БелТА, минувшей ночью в Минский РУВД поступили сведения, что волк находится на детской площадке в Сенице. На место направились сотрудники милиции.

"Волк вел себя очень агрессивно и начал бросаться. Было принято незамедлительное решение использовать табельное оружие и его обезвредить", - рассказала Сахарчук.

Она также отметила, что министр внутренних дел принял решение о поощрении сотрудников милиции.