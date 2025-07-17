Глава города Сергей Курносов сообщил, что принимаются все возможные меры для тушения

КУРСК, 17 июля. /ТАСС/. Возгорание началось в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на площадку перегруза твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В городе Рыльске в результате падения украинского БПЛА на площадку перегруза ТКО началось возгорание", - говорится в сообщении.

Глава города Сергей Курносов написал во "ВКонтакте", что принимаются все возможные меры для нераспространения возгорания и его тушения.