Еще двум пассажирам автомобилей потребовалась медицинская помощь

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в среду поздно вечером на 264-м километре дороги М-5 "Урал". Столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ-21099, "Лада Приора", "Лада Ларгус" и Chevrolet Captiva.

"В результате происшествия водители ВАЗ-21099 и "Лада Приора" от полученных травм скончались на месте ДТП. Пассажирам тех же автомобилей в возрасте 38 и 39 лет потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.