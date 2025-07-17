В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщили, пневматический пистолет у мужчины изъяли

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Пневматический пистолет изъяли у жителя Челябинска, который угрожал им сотрудникам ветеринарной клиники. Решается вопрос о квалификации действий гражданина, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Пневматический пистолет, находящийся в свободной продаже и не требующий специального разрешения, изъят. Установление обстоятельств произошедшего продолжается, решается вопрос о квалификации совершенного деяния", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация об инциденте в ветклинике зарегистрирована в отделе полиции "Советский" УМВД России по Челябинску. Мужчина, угрожавший сотрудникам учреждения, был оперативно задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.

"В стационаре лаяла собака, он подумал, что это его собака. Потом он в стационаре вытащил пистолет, начал направлять его на животных, на сотрудников клиники. Написано заявление, мы передали его данные <...> сотрудникам полиции, они оперативно выехали и задержали его дома. Когда он размахивал пистолетом, он угрожал убийством <...>, жена сказала полиции, что [мужчина] постоянно направляет оружие на нее, <...> на других людей", - рассказала руководитель клиники.