В Южной Корее из-за наводнений погибли два человека

Еще двое пострадали

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, два пострадали из-за последствий сильных дождей в западной части Республики Корея. Об этом сообщила газета The Korea Herald.

По данным издания, проливные дожди в провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо привели к множественным наводнениям. Во многих районах объявлена частичная эвакуация, подтоплены автомобильные и железные дороги, не функционирует общественный транспорт.

В городах Пхёнтхэк и Хвасон на юге провинции Кёнгидо выпало более 80 мм осадков, в наиболее пострадавшем от стихии городе Сосан - 115 мм. Пока что известно о двух погибших, еще два человека получили травмы в результате схода оползня.

Центральный штаб по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предупреждает о сохранении опасности и призывает граждан к осторожности, поскольку сильные дожди в ближайшие дни ожидаются практически на всей территории Корейского полуострова.

На период с конца июня по конец июля в Корее обычно приходится сезон обильных дождей, сопровождаемый высокой влажностью и температурой.