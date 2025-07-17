По меньшей мере 40 человек пострадали

КАИР, 17 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 63 человека погибли в результате пожара в торговом центре в иракской провинции Васит на востоке страны. Об этом сообщило агентство INA.

По данным его источника в Министерстве здравоохранения Ирака, по меньшей мере 40 человек пострадали. Инцидент произошел в городе Эль-Кут, во всей провинции объявлен трехдневный траур.

Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари распорядился создать специальную комиссию, которая должна будет выяснить причины произошедшего. По данным возглавляемого им ведомства, пятиэтажный ТЦ, где произошел пожар, был открыт всего неделю назад.

Огонь вспыхнул в торговом центре вечером в среду. Прибывшим на место пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек.