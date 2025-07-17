Прокуратура считает экс-замглавы МО Попова создателем ОПГ по хищению денег

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Главная военная прокуратура считает бывшего заместителя Минобороны генерала армии Павла Попова создателем организованной преступной группы по хищению средств на строительство парка "Патриот". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда, где рассматривают дело о махинациях при строительстве парка.

"Не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка "Патриот". В эту группу он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова", - зачитал представитель Главной военной прокуратуры обвинительное заключение.