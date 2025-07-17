По данным ФСБ, мужчина передал банкирам взятку за открытие кредитной линии на сумму более 1,5 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил под стражей руководителя строительства гостиничного комплекса, который по данным ФСБ, передал банкирам взятку за открытие кредитной линии на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

"Постановлением Центрального районного суда Челябинска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении гражданина, обвиняемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Судом апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора мера пресечения оставлена без изменений", - сказали в пресс-центре.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый с марта 2023 года по январь 2025 года передал как лично, так и через посредников взятку в размере 750 тыс. рублей должностным лицам банка за способствование открытию в банке кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса и другие выгодные ему действия.

Со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Челябинской области 27 июня сообщалось, что бывший и действующий работники банка задержаны в Челябинске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Преступления были выявлены сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области. Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего исполнительного директора - начальника и клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам челябинского отделения одного из банков, подозреваемых по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).