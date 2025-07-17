Пресс-служба управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что мужчина собирал информацию по заданию украинских спецслужб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. ФСБ пресекла деятельность гражданина РФ, который по заданию украинских спецслужб собирал сведения об объектах военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа для подрыва обороноспособности Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комплекс мероприятий провели сотрудники УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области совместно с УФСБ России по Ленинградскому военному округу и УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Следственным отделением УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Мужчина задержан и заключен под стражу.