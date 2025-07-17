В пресс-службе УФСБ по Белгородской области сообщили, что Рустама Кайбышева приговорили к 2,5 года лишения свободы

БЕЛГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил к 2,5 года лишения свободы директора института материаловедения и инновационных технологий НИУ БелГУ Рустама Кайбышева по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также постановлено возместить причиненный ущерб в размере 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал Кайбышева виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В период с 2017 по 2018 год фигурант, используя свое должностное положение, совершил хищение 14 млн рублей. Средства были предоставлены вузу из федерального бюджета для обеспечения затрат, связанных с проведением исследований и разработки в области автомобильного транспорта.

"Кайбышев при выполнении прикладных научных исследований, финансируемых федеральным бюджетом, предоставил заказчику - Минобрнауки России ложные сведения о выполненных им работах", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В СУ СК по региону отметили, что для обеспечения возмещения ущерба и исполнения приговора суд наложил арест на имущество и счета осужденного.