Общая сумма ущерба государству превышает 25 млн рублей, указала Главная военная прокуратура

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минобороны генерал армии Павел Попов построил себе жилой дом и баню за счет средств министерства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда, где рассматривают дело о махинациях при строительстве парка "Патриот".

"За счет средств Минобороны и парка "Патриот" на участке Попова в СНТ "Звезда" под Красногорском был незаконно построен жилой двухэтажный дом, баня, жилое помещение, гараж, создано ограждение, установлена система видеонаблюдения, куплена мебель и сантехника для указанных объектов", - зачитал сотрудник Главной военной прокуратуры обвинительное заключение.

По его словам, общая сумма ущерба государству превышает 25 млн рублей. Ранее военный прокурор заявил о создании Поповым ОПГ с целью хищения средств, выделенных на строительство парка "Патриот".

Минобороны и парк "Патриот" признаны потерпевшими по делу. Обвиняемыми по делу проходят Попов, экс-директор парка Вячеслав Ахмедов, замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. По версии обвинения, в 2022-2024 гг. они внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

На имущество Ахмедова, Шестерова и Попова был наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, чтобы обеспечить взыскание штрафа, гражданский иск и другие имущественные требования. Ахмедов и Шестеров полностью признали свою вину и заключили сделки со следствием. Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается.