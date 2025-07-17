По словам актрисы, мошенники лишили ее больше 1 млн рублей заработка от рекламы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Юмористка Елена Воробей написала заявление в полицию о взломе аккаунтов в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и на YouTube. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию с заявлением обратилась Елена Воробей. По ее словам, мошенники лишили ее больше 1 млн рублей заработка от рекламы, завладев доступом к ее аккаунтам в запрещенном Instagram и на YouTube", - сказал собеседник агентства.

По словам заявительницы, произошло это еще в июле 2024 года, но в полицию она обратилась только сейчас. По этому факту проводится проверка.

Елена Воробей - российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссер, ведущая, педагог. Заслуженная артистка России.