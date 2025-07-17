В ГУ МЧС России по региону сообщили, что тушение пожара осложняют сильный ветер и жаркая погода

ОРЕНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Пожарные Оренбургской области борются с огнем в степи в Беляевском районе, где сухая трава выгорела на площади более 1 тыс. га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 10 км от населенного пункта Междуречье горит сухая трава, площадь, пройденная огнем, - более 1 тыс. га. Тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер и жаркая погода. На данный момент угроза населенным пунктам отсутствует", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в ликвидации возгорания участвуют 22 сотрудника, привлечено 8 единиц техники МЧС России, противопожарной службы субъекта и администрация района.