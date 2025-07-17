Обвиняемыми по делу проходят Попов, экс-директор парка Вячеслав Ахмедов, замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство обороны просит взыскать с бывшего замглавы ведомства Павла Попова и двух его подельников по делу о хищении при строительстве парка "Патриот" более чем 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда, где рассматривают дело о махинациях при строительстве парка "Патриот".

"Минобороны заявила гражданский иск к Попову, Ахмедову и Шестерову о взыскании солидарно свыше 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба ведомству", - сказано в материалах дела, оглашенных в суде.

Кроме того, в них указывается, что и вторая потерпевшая сторона - парк "Патриот" - подала солидарный иск ко всем троим подсудимым на сумму более 7 млн рублей. Шестеров оба иска признал.

Обвиняемыми по делу проходят Попов, экс-директор парка Вячеслав Ахмедов, замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. По версии обвинения, в 2022-2024 гг. они внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.