В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в автобусе находились 20 пассажиров

ВЛАДИМИР, 17 июля. /ТАСС/. Автобус, перевозивший рабочих, и комбайн столкнулись в деревне Орлово Муромского района Владимирской области. В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, водитель комбайна при выезде с прилегающей территории столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по дороге (перевозил рабочих). В автобусе находились 20 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека. "В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Муромский". Информация уточняется", - добавили в ведомстве.