На Украине подтвердили гибель военных в учебном центре от рук мобилизованного

Мобилизованный украинец открыл стрельбу по командному составу учебного центра в Черниговской области, в результате чего погибли два человека

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полиция Украины подтвердила факт гибели двух военнослужащих на учебном полигоне в Черниговской области в результате стрельбы, открытой мобилизованным.

Накануне внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что мобилизованный украинец открыл стрельбу по командному составу учебного центра в Черниговской области, в результате чего погибли два человека.

"Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции по Черниговской области.

Стрелявший задержан, ведется досудебное расследование. Также сообщается, что сведения о совершенном преступлении внесены в "Единый реестр досудебных расследований" по статье об умышленном убийстве.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Также имеют место случаи расправы мобилизованных с другими военными.