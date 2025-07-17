Экс-следователь по делу о стрельбе в Москве-Сити вышел по УДО

Левон Агаджанян возвращается в Москву

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Кирово-Чепецке удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, осужденного на 11 лет за фальсификацию доказательств по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити". Как сообщил ТАСС его защитник, Агаджанян уже покинул колонию и возвращается в Москву.

"Суд удовлетворил нашу просьбу об условно-досрочном освобождении Левона Агаджаняна от дальнейшего им отбывания наказания в колонии общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке в Кировской области. В настоящее время он покинул стены пенитенциарного учреждения и направляется к своей семье в Москву", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, экс-следователь Агаджанян отбыл две трети от назначенного ему срока. Прошение осужденного и его защиты об УДО суд удовлетворил с первой попытки, обжаловать его никто не стал, оно вступило в силу.

Замоскворецкий суд Москвы в конце января прошлого года приговорил Агаджаняна к 11 годам в колонии общего режима, а Мосгорсуд позднее снизил этот срок на полгода. Согласно решению первой инстанции, гражданский иск к бывшему следователю был удовлетворен, суд обязал его выплатить семь миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила это решение и постановила передать иск для рассмотрения в порядке гражданского производства. Экс-следователь лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также суд лишил его специального звания майора юстиции.

В марте этого года кассационная инстанция изменила приговор Агаджаняну лишь в части дополнительно назначенного ему наказания не занимать руководящие должности, снизив этот срок с 3 лет до 2,5 года.

Суть обвинений

Агаджанян признан виновным по ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). До рассмотрения его уголовного дела в суде он просил об освобождении из СИЗО, где находился с момента задержания в рамках предварительного следствия, для участия в специальной военной операции на Украине, но в этом ему было отказано. Вину экс-следователь Агаджанян не признавал с момента возбуждения в отношении него уголовного дела.

По данным СК РФ, Агаджанян уволился с должности следователя ГСУ СК России по Москве в феврале 2019 года, после чего занялся адвокатской деятельностью. Факт его противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России при расследовании изъятого из производства столичного подразделения ведомства уголовного дела о перестрелке в башне "Око" в центре "Москва-Сити", произошедшей в 2017 году. Предварительное следствие по этому делу проводил Агаджанян. В СК полагают, что в ходе расследования он сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли фигурантов дела в совершенном преступлении. Кроме того, он незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено.

Перестрелка в башне "Око" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Перед судом предстали только два участника тех событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов. Они приговорены к 16 и 15 годам колонии соответственно. Московский городской суд признал законным это решение.