В Дербенте после нападения собак на ребенка завели дело

Следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило, что инцидент произошел 17 июля

МАХАЧКАЛА, 17 июля./ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнего. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

"Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнего бродячих собак по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)",- говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 июля в утреннее время на улице Мамедбекова в Дербенте безнадзорные собаки напали на восьмилетнего ребенка, причинив ему телесные повреждения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.