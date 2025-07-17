Завершилось расследование уголовного дела в отношении 20-летних уроженцев иностранных государств и 16-летнего местного жителя, обвиняемых в покушении на Михаила Матвеева

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Суд Промышленного района Самары начнет рассмотрение уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя 30 июля, сообщили ТАСС в суде.

"На 30 июля назначено заседание по существу дела", - сказала собеседница агентства.

Согласно картотеке суда, обвиняемыми по делу проходят Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты из-за недостижения им совершеннолетия. 16 июля суд продлил им арест по 2 октября.

В следственном управлении СК России по региону 2 июля сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 20-летних уроженцев иностранных государств и 16-летнего местного жителя. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Пострадавшими по делу проходят депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель.

По версии следствия, инцидент произошел 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары. Обвиняемые вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытался пресечь оказавшийся рядом депутат. По данным прокуратуры Самарской области, утвердившей обвинительное заключение по уголовному делу, конфликт начался с того, что несовершеннолетний обвиняемый зашел в маршрутный автобус, но после того, как водитель сообщил о своем обеденном перерыве, ударил его и попытался скрыться вместе с друзьями. Двое свидетелей конфликта догнали их, но обвиняемые начали с ними драку. В этот момент рядом проезжал депутат Госдумы, который вместе со своим водителем попытался драку пресечь. Обвиняемые нанесли своим жертвам удары палками и камнем.

После конфликта депутату Матвееву потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.