Решение о продлении меры пресечения рассмотрели в закрытом режиме

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд продлил до 30 августа срок ареста бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и нескольких других преступлениях. Как сообщает корреспондент ТАСС, решение о продлении меры пресечения Попову было рассмотрено в закрытом режиме и в его отсутствие из-за госпитализации.

"Продлить Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 30 августа", - говорится в судебном постановлении.

Защита обвиняемого после рассмотрения ходатайства следствия заявила ТАСС, что обжалует это решение.