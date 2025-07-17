Бывшего замначальника ГУ инновационного развития Минобороны обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель военной прокуратуры потребовал приговорить бывшего замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова к 6 годам 6 месяцам колонии по делу о махинациях при строительстве парка "Патриот". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда.

"Прошу признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний прошу суд назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима ", - сказал прокурор во время выступления в прениях сторон.

Он также попросил лишить Шестерова госнаград и звания генерал-майор запаса. Сам подсудимый попросил суд о справедливом наказании, а также просил учесть его раскаяние, частичное возмещение ущерба и не назначать реального лишения свободы и не лишать звания.

Обвиняемыми по делу также проходят директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. По версии обвинения, в 2022-2024 годах фигуранты внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

На имущество Ахмедова, Шестерова и Попова был наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, чтобы обеспечить взыскание штрафа, гражданский иск и другие имущественные требования. Ахмедов и Шестеров полностью признали свою вину и заключили сделки со следствием. Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается.